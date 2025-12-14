MIL-SAS (1-1): la pareggia Bartesaghi! Gol meritato per il Milan!

Ed ecco il pareggio meritato del Milan! Il primo gol in rossonero di Davide Bartesaghi che si avventa sul tiro-cross di Loftus-Cheek e deosita il pallone in rete. Da diversi minuti il Diavolo stava spingendo tanto dalla destra con buone combinazioni tra Saelemaekers, Tomori e Loftus-Cheek. Equilibrio ristabilito prima della fine del primo tempo: fondamentale!

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per l a15esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.