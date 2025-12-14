Davide Bartesaghi segna il primo gol in maglia rossonera!

Grandissima gioia per Davide Bartesaghi, tifoso rossonero e prodotto del settore giovanile del Diavolo, che dopo un grande inizio di stagione oggi si è tolto anche lo sfizio del primo gol in prima squadra con il Milan! La rete è arrivata al 33° minuto del primo tempo della gara con il Sassuolo, ristabilendo il risultato in parità sull'1-1. Una grande gioia per un giovane talento del calcio italiano che si sta mettendo in mostra con tanta dedizione e che continua ad acquisire consensi.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per l a15esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.