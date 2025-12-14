live mn Milan-Sassuolo (1-1): spinta offensiva rossonera, Milan a caccia del secondo gol

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it buona domenica! Il Milan di mister Massimiliano Allegri dopo la bella vittoria in rimonta contro il Torino torna in campo quest’oggi, domenica 14 dicembre nel delicato match casalingo alle 12.30 contro il Sassuolo. La gara sarà valida per la 15^ giornata di Serie A. Nelle fila dei rossoneri sono assenti oggi Rafa Leao, Fofana e Santi Gimenez. Il portoghese e il francese saranno però a disposizione di Allegri per la gara di giovedì contro il Napoli in supercoppa. Ancora out invece il messicano. Così, le scelte di Massimiliano Allegri: confermata la solita difesa Tomori-Gabbia-Pavlovic, con ovviamente Mike Maignan tra i pali. Larghi sull'esterno agiranno ancora Bartesaghi a sinistra e Saelemaekers a destra, mentre a centrocampo ecco ancora Loftus-Cheek, Modric e Rabiot. In avanti chance nuovamente per Nkunku, affiancato da Pulisic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per l a15esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

-----------

Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati sulla partita minuto per minuto. Restate con noi!!!

39' | Dopo il gol il Milan prova ad alzare l'intensità dei giri, Saelemaekers il più vivace

33' | GOLLLLLLL!!! Il Milan la pareggia con il primo gol di Bartesaghi!! Grande azione sulla destra con Loftus-Cheek bravo a mettere una palla forte, tagliata sul secondo palo. Bartesaghi è bravo a crederci e a battere Muric.

28' | Incredibile. Rabiot recupera palla sull'ultimo uomo Fadera, ma sbaglia solo contro Muric, colpendo in pieno il poriere del Sassuolo.

25' | Il Milan fatica terribilmente a creare occasioni nette da gol, il Sassuolo resta pericoloso in contropiede

22' | Primi cartellini gialli: ammonito Loftus-Cheek per un intervento su Matic, giallo anche per Fadera che sgambetta a campo aperto Pavlovic.

19' | Dopo la rete subita, il Milan prova ad alzare i ritmi, purtroppo senza riuscirci concretamente.

12' | Il Sassuolo passa in vantaggio a sorpresa con Konè. Bella giocata dei neroverdi con Pinamonti a servire l'esterno neroverde, bravo e fortunato a saltare Gabbia con un rimpallo e battere Maignan in uscita.

7' | Il Milan fa la partita, Sassuolo tutto chiuso nella sua metà campo.

2' | Partenza aggressiva del Milan, che con Saelemaekers ci prova subito dalla distanza. Tiro alto.

1' | Calcio d'inizio