In questa stagione il Sassuolo ha sempre vinto quando è andato in vantaggio

vedi letture

Al minuto 13 di Milan-Sassuolo Koné sblocca il risultato portando in vantaggio la formazione neroverde. C'è un dato che gioca a favore della squadra di Fabio Grosso, che in questa stagione di Serie A, quando è riuscita a trovare il vantaggio, ha sempre vinto.

LE DICHIARAZIONI DI TARE NEL PRE DI MILAN-SASSUOLO

Il rinnovo di Maignan. È vero che ha chiesto 8 milioni?

“Non abbiamo mai parlato di numeri, questi numeri non li ho mai sentiti. Parlare di Mike è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo parlando però oggi c’è una partita importante e speriamo di vincere. Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa”.

Escludiamo che il Milan a gennaio vada su un attaccante?

“Il mercato di gennaio è molto difficile per trovare giocatori che possono cambiare qualcosa. Saremo comunque attenti e vederemo nel caso ci sarà qualcosa che potrà migliorare la situazione di questa squadra lo faremo. Però per il momento la squadra è in crescita, lo stesso Nkunku nel secondo tempo di Torino ha dato segnali importanti. Oggi è una grande opportunità per lui per far vedere il vero Nkunku che tutti stiamo aspettando. Gimenez ha questo problema fisico, lo stiamo aspettando. Anche lui è importante per questa squadra”.