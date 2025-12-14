Quagliarella: "Il Milan in questo momento ha la faccia di Pulisic: Allegri se lo porta pure a dormire..."

L'ex attaccante Fabio Quagliarella è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare le prestazioni di Christian Pulisic in questa stagione, a pochi minuti dal calcio di inizio della partita tra Milan e Sassuolo.

Il commento di Fabio Quagliarella su Christian Pulisic: "È quello che nel Milan dà garanzie, quel giocatore che in campo è sempre ordinato e si fa trovare sempre nel punto giusto: quell'uomo che un allenatore si potrebbe in qualsiasi squadra, Allegri secondo me se lo porta pure a dormire. Sta facendo un campionato pazzesco considerando che ha fatto solo cinque presenze da titolare. Se pensiamo al Milan in questo momento, il Milan ha la faccia di Pulisic".

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per l a15esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.