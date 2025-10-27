Allegri e la gestione di Modric: "È talmente bravo a giocare in questo nuovo ruolo che sembra che corra di più"

Allegri e la gestione di Modric: "È talmente bravo a giocare in questo nuovo ruolo che sembra che corra di più"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:10News
di Federico Calabrese

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan.

Come si gestisce Modric?

"Luka è molto bravo nella gestione. È talmente bravo a giocare in questo nuovo ruolo che sembra che corra di più, corre talmente bene che lo fa sembrare. Gioca un calcio meraviglioso... Più sta in campo e meglio è, per tutti. Anche per gli spettatori".