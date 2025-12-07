Allegri: "Fofana? Per le sue potenzialità deve avere l'ambizione di fare molto di più"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Youssouf Fofana e su chi lo potrebbe sostituire contro il Torino:

L'importanza di Fofana per Allegri:

"Fofana è criticato perché ogni tanto fa errori tecnici, ma è un giocatore di intensità e anche nello sviluppo dei gol contro Lazio e Napoli è stato molto bravo. Secondo me per le sue potenzialità deve avere l'ambizione di fare molto più, di fare gol, di essere di più presente in fase difensiva. Domani non c'è, giocherà con caratteristiche magari diverse, ma sarà utile alla squadra".

I potenziali sostituti di Fofana:

"Sono contento per Jashari, ha fatto un buon rientro. Credo sia stata la sua prima volta in quel ruolo lì, ha sempre giocato in un centrocampo a due o da mezz'ala di posizione. Ha molti margini di miglioramento. Ricci è un ragazzo intelligente ed è affidabile, è molto importante per un allenatore. Quando metti in campo un giocatore affidabile, soprattutto a livello mentale, sa quello che può dare sia che inizi e sia che subentri. Ruben è uno che deve convincersi ancora di più delle qualità che. Deve essere convinto di quello che fa".

