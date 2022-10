Allegri presenta Milan-Juventus: "Sarà più difficile perché arrivano da una brutta sconfitta a Londra"

MilanNews.it

Massimiliano Allegri presenta Milan-Juventus, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 allo stadio San Siro di Milano. Queste le parole dell'allenatore bianconero: "Come sempre, è comunque Milan-Juventus, giochiamo contro i campioni d’Italia e sarà più difficile del solito perché vengono da una brutta sconfitta a Londra e vorranno rifarsi. Sarà una bella partita, una serata di sport meravigliosa con lo stadio pieno. Ci sono tutte le condizioni per poter far bene”.