Allenamento mattutino per il Milan nel terzo giorno di ritiro a Milanello

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it questa settimana ci saranno sedute di allenamento doppie, mattino e pomeriggio, nelle giornate di mercoledì e venerdì. Martedì, giovedì e sabato lavoro solo al mattino e domenica riposo.

Per la prossima settimana lunedì, martedì, giovedì e venerdì saranno giornate di sedute doppie, mentre mercoledì e sabato allenamento e lavoro solo al mattino. Non ci saranno, come era consuetudine nelle stagioni passate, amichevoli a Milanello con squadre di categorie inferiori. Infine, per l'amichevole contro il Rapid Vienna del 20 luglio alle 17:30 la partenza da Milanello è prevista per il 20 luglio al mattino.