Allenatore Milan: van Bommel risponde all'identikit, nessun contatto approfondito con Gallardo

Le indiscrezioni delle ultime ore sul nuovo allenatore del Milan sembrano restringere il campo a due nomi, entrambi portoghesi: da una parte Paulo Fonseca, allenatore del Lille che aspetta l'ultima giornata di campionato per decidere (con il Marsiglia in agguato), dall'altra Sergio Conceiçao che invece discuterà del suo futuro con il nuovo presidente del Porto Villas Boas solo dopo il 26 maggio (giorno della finale di Coppa di Portogallo). Il primo sembra in vantaggio. Rimangono comunque delle alternative, qualora i piani dovessero cambiare, con due nomi come Mark van Bommel e Marcelo Gallardo.

Oggi Tuttosport affronta entrambe le questioni. Mark van Bommel risponderebbe perfettamente all'identikit ricercato dal Milan: straniero, in sintonia con il club e portatore di idee innovative. L'olandese, che lasciò il Milan in lacrime da giocatore e promise un possibile ritorno da tecnico, saluterà dopo due stagioni l'Anversa che ha riportato sul tetto di Belgio. Poi c'è Marcelo Gallardo che ha vinto tutto con il River Plate ma adesso allena l'Al-Ittihad in cui le cose per lui non vanno benissimo. Un profilo che piace ma con cui non ci sono stati contatti approfonditi.