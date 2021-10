Altro errore di Cakir in Germania-Romania, ma il VAR lo salva

Altra esperienza negativa per Kuneyt Cakir, fischietto del match tra Milan e Atletico che ha scatenato l'ira dei tifosi per diversi errori arbitrali. L'arbitro turco, in Germania-Romania, ha fischiato un rigore molto dubbio ai tedeschi. Ma in questa occasione il direttore di gara è stato salvato in corner dal VAR, tornando così sulla decisione e annullando il rigore.