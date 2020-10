Amazon punta ai diritti per trasmettere la Champions League in Italia

Anche Amazon punta i diritti tv per trasmettere le gare di Champions League in Italia. Da ieri si è aperta la due giorni di presentazione da parte dell'UEFA per il bando di gara relativo alle immagini per il trienno 2021-2024, le offerte vincolanti sono attese per il 12 ottobre. E, secondo quanto riferito da Milano Finanza, l'azienda di Seattle sarebbe tra i soggetti interessati. Amazon, in particolare, farebbe concorrenza a Sky, ma non sarebbe la sola: sarebbero pronte a entrare in gara anche Rai e Mediaset, nonché DAZN, TIM ed Eurosport. Fuori dalla contesa, al momento, Netflix.