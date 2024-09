Ambiente scarico? Ci pensa Okafor a caricarlo in vista del Venezia

Il complicato inizio di stagione del Milan ha inevitabilmente spento un po' l'entusiasmo che quest'estate si può essere respirato per via degli acquisti, comunque importanti, che la società ha messo a segno per rinforzare la squadra da mettere a disposizione di Paulo Fonseca.

Questa sera contro il Venezia il Diavolo ha l'obbligo di non poter più sbagliare, non solo per una questione d'orgoglio personale, ma anche perché sennò dovrebbe tirarsi fuori dalla corsa allo scudetto praticamente da subito. In un San Siro non del tutto ostile, però, la formazione rossonera ha bisogno della spinta della sua gente per tornare a giocare bene e vincere, appello lanciato subito sui social dall'attaccante svizzero Noah Okafor.

In una stories Instagram il 17 del Milan ha chiamato a raccola tutto l'ambiente scrivendo: "Lets Go. Forza Milan".