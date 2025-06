Ambrosini: "Allegri è molto carico. I presupposti per fare bene ci sono, ma dipenderà da ciò che gli verrà messo a disposizione"

Presente a Firenze per l'evento 'Pitti Uomo', Massimo Ambrosini è stato intercettato dai microfoni di TuttoMercatoWeb, iniziando da un giudizio sul nuovo ct della Nazionale, il suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso: "Penso che nella situazione in cui ci siamo trovati Rino sia l'ideale dal punto di vista della personalità e del modo di proporre calcio. Può trovare quello che è necessario per una Nazionale: un equilibrio tra emotività e praticità. Secondo me lui avrà la capacità di sintesi nel fare il massimo nel minor tempo possibile".

Allegri è la persona giusta per riportare il Milan in Europa?

"Max è una garanzia. So che è molto carico. I presupposti ci sono molto dipenderà da ciò che gli verrà messo a disposizione".

Modric può fare ancora la differenza?

"I grandi campioni possono farla sempre la differenza, dipende cosa gli verrà chiesto. Quest'anno ha giocato tantissimo...".