Ambrosini: "Champions grande opportunità: arrivare tra le prime otto ti garantisce due settimane di lavoro in più"

Il Milan si gioca il suo futuro in Champions League questa sera in casa contro il Girona: tra questa partita e l'ultima settimana prossima in casa della Dinamo Zagabria, i rossoneri si giocano l'accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea. Ospite a bordocampo sulle frequenze di Amazon Prime Video, l'ex calciatore Massimo Ambrosini si è espresso così sul club rossonero.

Le parole di Massimo Ambrosini sul Milan: "Gli alti e bassi si spiegano perché la squadra non ha trovato il modo di entrare in campo nel modo giusto. La delusione di Conceicao al fischio finale della partita contro la Juventus, testimonia che c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto a livello psicologico. La Champions è una grande opportunità, la classifica è dalla parte dei rossoneri: arrivare tra le prime otto ti permette di garantirsi due settimane di lavoro in più".