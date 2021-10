Ambrosini: "Come le grandi squadre il Milan ha tanti modi per risolvere le partite"

Intervenuto a DAZN nel post partita di Bologna-Milan, Massimo Ambrosini ha parlato dei punti di forza della squadra di Mister Pioli. Queste le considerazioni dell'ex rossonero: "C’è una cosa da dire sul Milan, cioè che è una squadra che ha tanti modi, come le grandi squadre, per risolvere le partite. Bennacer è l'undici marcatore diverso che segna per il Milan. È il segno di una squadra che sia nei periodi buoni che in quelli di flessione ha opzioni per risolvere le partite”.