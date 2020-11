Ambrosini: "Ibrahimovic più decisivo di Insigne"

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan: "Domenica tra Napoli e Milan sarà una gran bella partita. Mi aspettavo gli azzurri nella parte alta della classifica. I rossoneri rappresentano una bella sorpresa. Non vedo l’ora di vedere come andrà a finire al San Paolo, anche se il risultato non sarà decisivo. E’ ancora troppo presto. Insigne contro Ibrahimovic? Ragazzi, in Nazionale ho rivisto Insigne ad alti livelli. Lorenzo ha fornito prestazioni di livello, dimostrando anche di aver trovato un’eccellente condizione fisica. Nel Milan, però, Ibrahimovic è più decisivo di quanto Insigne lo sia nel Napoli. Ibra è un fuoriclasse di livello assoluto. La sua presenza cambia le sorti del Milan".