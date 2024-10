Ambrosini: "Il capitano che cambia sempre non mi piace. La fascia deve avercela uno"

Massimo Ambrosini, storico centrocampista ed ex capitano del Milan, è stato intervistato da Luca Serafini per Milan Community TV, canale YouTube dell’omonimo portale a tinte rossonere.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Parliamo di Milan. Tu sei stato capitano. Non so come interpretare questa specie di riffa della fascia…

“A me non piace. Si dice molte volte che in una squadra ci sono molti capitani, ed è vero. Ma la fascia deve avercela uno. Gli altri continuano ad essere capitani senza che la fascia giri; a me piace che la fascia sia di uno e sia riconosciuto, che ci siano gerarchie precise”.