Ambrosini: "Il Milan deve partire con l’ambizione di dover primeggiare o di provare a dare fastidio a chi si metterà davanti"

Quanto è servito il Mondiale per Club alla Juventus. La risposta di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata al QS è la seguente: "I bianconeri hanno potuto dare continuità al progetto tecnico di Tudor, stanno sfruttando questo momento per crearsi convinzioni per l’anno prossimo".

E all’Inter?

"Le ha consentito di abbassare il livello di tensione e di riprendersi dal trauma dopo la sconfitta nella finale di Champions".

Mancano pochi giorni alla partenza del primo Milan di Allegri.

"Il Milan deve partire con l’ambizione di dover primeggiare o di provare a dare fastidio a chi si metterà davanti. Un'annata senza coppe, consente di recuperare al meglio e lo abbiamo visto con il Napoli l’anno scorso. Sarà importante anche il mercato, l’obiettivo deve essere quello di stare in testa alla classifica, anche se non sarà facile".

Venerdì inizierà un evento benefico con Vieri.

"Bobo è un ragazzo d’oro. il nostro rapporto si è rafforzato quando ci siamo ritrovati vicini di casa a Milano, dopo aver smesso di giocare. In questo tour ha deciso di collaborare con SOStegno 70, associazione che si occupa di aiutare ai bambini e ragazzi con diabete e alla ricerca per una cura del DM1, malattia di cui è affetto anche mio figlio. Bobo ha voluto sostenere in maniera spontanea questa causa per noi, io e mia moglie Paola ne siamo orgogliosi, questo suo gesto ci ha emozionato".