Ambrosini: "Leao ha mostrato il modo giusto di stare in campo nonostante le difficoltà della squadra"

Intervenuto a DAZN nel post partita di Bologna-Milan, Massimo Ambrosino ha commentato così la prestazione di Rafa Leao nel match contro gli emiliani: "Il Milan ha fatto una partita di fatica, una partita non semplice. E questo ragazzo qui capitava che in passato nelle partite difficili si estraniava totalmente. Come tutta la squadra ha fatto meglio in altre partite, ma anche in questa secondo me lo spunto l’ha creato. Quindi un piccolo segnale di crescita in una partita complicata c’è stato. Il modo giusto di stare in campo nelle difficoltà della squadra l’ha mostrato”.