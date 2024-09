Ambrosini: "Milan, il gruppo sembra stia crescendo. Primo tempo sottoritmo ma tasso qualitativo oggettivamente diverso"

Massimo Ambrosini, nel post partita di Milan-Lecce su DAZN, ha commentato così la netta vittoria dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

Quei cinque minuti decisivi meriti del Milan o black out del Lecce? “Entrambe le cose. L’ha sbloccata una giocata da fermo, poi si sono messi in moto i due giocatori più forti che il Milan ha per confezionare un gol semplice all’apparenza, difficile nell’esecuzione. Poi il terzo gol con una palla persa con leggerezza dal Lecce, la qualità del Milan ha poi fatto il resto. Sembra un gruppo che sta crescendo: questo veniva contestato nelle prime partite. È stato un primo tempo normale, un po’ sotto ritmo. Poi il tasso qualitativo è oggettivamente diverso”.