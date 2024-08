Ambrosini: "Oggi Loftus da mediano ha inciso poco"

Mister Fonseca ha iniziato il campionato schierando a centrocampo una mediana composta da Bennacer e Ruben Loftus-Cheek, arretrato di qualche metro rispetto al solito. La prestazione dell'inglese non è stata però all'altezza delle aspettative, come certifica anche l'analisi di Massimo Ambrosini a DAZN nel post partita:

"Oggi Loftus da mediano ha inciso poco, non è stato abile né in fase difensiva né in fase propositiva. Spostato più avanti magari può essere più incisivo”.