Ambrosini: "Se Cutrone volesse lasciare il Milan gli consiglierei la Fiorentina"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Lady Radio, ha dato un consiglio a Cutrone nel caso in cui lasciasse il Milan: "Sono innamorato di Firenze, penso che possa essere l'ambiente adatto a lui. Cutrone ha l'esuberanza giusta che al pubblico di Firenze potrebbe piacere. Se lui decidesse di staccarsi dal Milan e di provare un'esperienza nuova, Firenze sarebbe una piazza da prendere in considerazione. Adesso al Milan c'è Giampaolo, quindi comunque dovranno confrontarsi per capire quanto spazio potrà avere".