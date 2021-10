Ambrosini: "Si vede che Ibra non è al massimo dal punto di vista fisico"

Massimo Ambrosini, ex rossonero ed oggi opinionista, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic a DAZN nel post partita di Bologna-Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Ibra ha chiesto a Pioli di rimanere in campo fino alla fine per cercare il gol? Secondo me no, ma le condizioni di superiorità numerica l’hanno lasciato in campo. Dal punto di vista fisico si vede che non è al massimo della condizione, anzi. È rimasto in campo ma secondo me l’idea non era quella di farlo rimanere in campo 90 minuti”