Ambrosini su Sensi: "Giocatore vero, sa fare tante cose e ha personalità"

Massimo Ambrosini, intervistato da Calciomercato.com, ha parlato di Stefano Sensi, centrocampista accostato ai rossoneri: "E' un giocatore vero, che sa fare tante cose, che le sa fare bene. Ha personalità, si fa dare la palla, non ha paura di prendersi le sue responsabilità. Va inserito in un contesto giusto, in un certo tipo di calcio, con un allenatore che ragiona in un modo chiaro, ma è cresciuto molto. Ha fatto il salto di qualità. Credo che finità in una big".