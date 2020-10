Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso su Donnarumma e sulla necessità di rinnovargli il contratto: "Bisogna capire come fare per trattenerlo, la sua crescita è rimasta sempre costante. Trattenerlo è una priorità per il Milan, sul suo valore c'è poco da aggiungere. Ho visto il derby dallo stadio, lui da dietro lo senti".