Amichevole, Albania-Italia 1-3: la decide Grifo. Infortunio per Tonali

Nella settimana più dura l'Italia di Mancini prepara il suo futuro. E lo fa vincendo per 3-1 contro l'Albania di Reja. Stasera, in una nottata da dimenticare per Tonali (che ha dovuto dare forfait al 43esimo per un infortunio alla spalla), all'Air Albanian Stadium, l'ha decisa Vincenzo Grifo, placando gli entusiasmi dei padroni di casa e ribaltando il risultato tra il 20esimo e il 25esimo - dopo l'1-0 firmato Ismajli - con un assist per Di Lorenzo e un gol. E poi il timbro nella ripresa per il definitivo 1-3.