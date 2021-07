Amichevole Valencia-Milan: il Mestalla sarà aperto a solo 3000 tifosi

Il prossimo quattro di agosto il Milan di Stefano Pioli affronterà in amichevole al Mestalla il Valencia, per la quarantanovesima edizione del Torneo Naranja. Come riporta AS, per l'occasione il Mestalla tornerà ad accogliere i tifosi allo stadio, ma saranno solo tremila i fan che potranno assistere alla partita. La priorità nella vendita dei biglietti verrà riservata ai 40mila abbonati della stagione 2019-20, l'ultima con i tifosi allo stadio.