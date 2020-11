Amichevoli nazionali, Italia-Estonia 4-0

Vittoria per la squadra di Evani, stasera tecnico ad interim. Risultato mai in discussione e prime gioie in azzurro per Grifo e Orsolini.



ITALIA-ESTONIA 4-0 -

Marcatori: Grifo 15', Bernardeschi 27', Grifo rig. 75', Orsolini rig. 86'.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D'Ambrosio (dall'80' Calabria), Bastoni, Emerson (dal 71' Pellegrini); Gagliardini, Tonali (dal 46' Pessina), Soriano; Bernardeschi (dal 71' Orsolini), Lasagna (dal 71' Pellegri), Grifo (dall'80' El Shaarawy). All. Evani.

ESTONIA (4-2-3-1): Meerits, Teniste (dal 46' Lilander), Baranov, Mets, Pikk (dal 78' Jarvelaid); Ainsalu (dal 46' Tunjov), Soomets; Liivak, Miller (dal 58' Sorga); Marin (dal 46' Tur); Sappinen (dal 58' Lepik). All. Voolaid.