Amoruso: "Il Milan gioca molto bene, grande lavoro di Pioli"

Ai microfoni di SkySport24, Nicola Amoruso, ex attaccante, ha parlato così del Milan di Pioli: "Il Milan gioca molto bene, difende bene, il centrocampo copre bene e davanti arriva facilmente al gol. Ci sono giocatori fenomenali davanti come Leao e Giroud. Tutto funziona bene e quindi per un attaccante è più facile segnare. Pioli sta facendo un ottimo lavoro, è un bel mix tra giovani e giocatori più esperti".