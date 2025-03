Ancelotti a processo mercoledì a Madrid per frode da un milione

(ANSA) - MADRID, 28 MAR - È stata fissata per mercoledì prossimo, 2 aprile, l'udienza di un processo per frode fiscale a carico dell'attuale tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti. La Procura di Madrid imputa al tecnico italiano il mancato versamento in tempi utili al Tesoro pubblico di circa un milione di euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015, ai tempi della sua prima esperienza alla guida degli attuali campioni d'Europa. Per questo motivo, l'accusa chiede una condanna a quattro anni e nove mesi di carcere. Prima dell'udienza, secondo fonti giuridiche consultate dall'ANSA, c'è ancora margine per un eventuale patteggiamento.

In tal caso, l'accordo verrebbe comunque ufficializzato in tale sede. L'udienza si terrà con inizio alle 10 presso la 30esima sezione del Tribunale provinciale di Madrid. (ANSA).