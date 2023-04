Ancelotti confessa: "Il Brasile mi ha cercato e mi fa molto piacere"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MADRID, 01 APR - "Sì, la verità è che dal Brasile mi vogliono, e mi hanno cercato per farmi allenare la nazionale. La cosa mi ha fatto molto piacere, come è normale che sia. Però ho un contratto con il Real Madrid (per un'altra stagione ndr) e vorrei portarlo a termine. È tutto molto semplice, anche se nessuno conosce il futuro". Così, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Valladolid, Carlo Ancelotti, che per la prima volta ammette l'interessamento della federcalcio brasiliana nei suoi confronti. "Nel mio caso , come ho detto, è semplice - ha detto ancora Ancelotti -: le voci non mi sorprendono, e nemmeno mi preoccupano.