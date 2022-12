Ancelotti su CR7: "Uno che segna almeno un gol a partita può essere considerato un problema?"

MilanNews.it

Intervistato dai colleghi del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti, ex-allenatore del Milan ora al Real Madrid, ha parlato così di Cristiano Ronaldo: "La sua last dance? Non lo so, lui probabilmente si sente ancora vent’anni perché sta bene, dal corpo ha le risposte che cerca. Se è complicato gestirlo? L’ho avuto due anni, problemi zero. Anzi, me li ha risolti lui. Uno che segna almeno un gol a partita può essere considerato un problema? Cristiano si allena benissimo, è attento ai particolari, per me è stato fin troppo facile gestirlo. È un giocatore eccezionale".