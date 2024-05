Ancelotti su Rafa Leao: "Grande talento ma lo picchierei tutti i giorni"

A poco meno di una settimana dalla sua ennesima finale di Champions League - che giocherà il prossimo sabato 1° giugno a Wembley contro il Borussi Dortmund alla guida del suo Real Madrid - Carlo Ancelotti, ex storico tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Repubblica. Tra i discorsi sul suo futuro, quelli sulla finalissima della coppa dalle grandi orecchie, quelli sul calcio italiano, non poteva mancare anche qualche parola sul momento del Milan e specialmente sul suo talento più cristallino, Rafael Leao.

Così Carlo Ancelotti sul Milan e su Rafa Leao: "Seguo da lontano la squadra, con affetto. Da lì è tornato qui un Brahim Diaz straordinario. Il Milan ha un grande talento come Leao. E' da picchiare, a volte. Se fosse con me, lo picchierei tutti i giorni". Un commento che è una bacchettata ma che vuole anche essere affettuoso, quasi paterno, nei confronti di un talento cristallino come quello di Leao. Belli i commenti anche nei confronti dell'ex Brahim che quest'anno è tornato al Real con 11 gol in 42 partite.