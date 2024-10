Ancelotti: "Vinicius vincerà il Pallone d'Oro. Per me è molto chiaro e non potrà vincerlo nessun altro"

vedi letture

"Possiamo dire che Vini sarà il prossimo Pallone d'Oro, senza alcun dubbio. Vinicius vincerà il Pallone d'Oro, per me è molto chiaro e non potrà vincerlo nessun altro". Parole decise e dritte al bersaglio da parte di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid che allena proprio Vinicius, a proposito dell'imminente assegnazione del prestigioso al miglior calciatore dell'anno. Alla vigilia del 'Clasico'' nel nuovo Bernabeu, l'allenatore italiano - che ha parlato in conferenza stampa - non ha dubbi a riguardo e ritiene che sarà il brasiliano classe 2000 a riceverlo proprio lunedì 28 ottobre nella cerimonia programmata al Théâtre du Châtelet di Parigi.

D'altronde Vinicius ha brillato nella vittoria per 5-2 sul Borussia Dortmund nell'ultimo turno di Champions League, segnando tre dei cinque gol che hanno permesso alla squadra spagnola di trovare una remuntada dallo svantaggio di 0-2. Sarebbe a tanto così dal Pallone d'Oro, nonostante la concorrenza agguerrita di Rodri e Bellingham. Dopo aver segnato la sua tripletta, Vinicius si è avvicinato ad Ancelotti e lo ha abbracciato, un gesto che l'allenatore ha apprezzato con affetto: "Significa allenare uno dei migliori al mondo. È un ragazzo molto umile, ha fatto molti progressi come calciatore, diventando uno dei migliori al mondo. È il futuro Pallone d'Oro e ha la stessa umiltà e serietà del giorno in cui l'ho conosciuto".

Ancelotti, che ha allenato il Milan nel 2007, era responsabile della squadra quando Kaká, suo giocatore all'epoca che vinse il Pallone d'Oro. L'ex centrocampista è stato l'ultimo brasiliano a ricevere l'onorificenza, che nella storia ha visto altri tre vincitori del paese: Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.