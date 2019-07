Anche Demiral in Cina con la Juventus: concesso il visto

Merih Demiral sta partecipando alla tournée della Juventus, ma inizialmente dopo la gara di oggi col Tottenham sarebbe dovuto rientrare in Italia perché, essendo di origini turche, non avrebbe avuto l'accesso alla Cina per impedimenti burocratici dovuti al mancato rilancio del visto, in virtù dei difficili rapporti diplomatici tra Turchia e Cina.

Tutto risolto - Ma, come annunciato dal club bianconero tramite i propri canali social, la situazione è stata risolta e l'ex Sassuolo seguirà la squadra anche a Nanchino, nuova tappa del tour asiatico. E' stato infatti rilasciato il visto, pertanto Sarri potrà contare su di lui anche oltre il test di oggi col Tottenham a Singapore.