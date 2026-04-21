Anche in vista di Milan-Juventus i diffidati rossoneri rimangono cinque

vedi letture

Nella trasferta del Bentegodi di domenica scorsa, il Milan non ha solo ottenuto i tre punti, ritornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive che era assolutamente la cosa più importante, ma ha anche evitato guai in vista della prossima gara con la Juve non prendendo cartellini. Erano infatti ben cinque i giocatori del Diavolo a rischio squalifica con un giallo, perché diffidati: nessun calciatore rossonero è stato ammonito e dunque saranno tutti a disposizione di Allegri per il big match di domenica 26 alle 20.45.

A San Siro si giocherà Milan-Juventus, terza contro quarta che hanno allungato nel weekend rispetto alle inseguitrici Como e Roma che hanno rispettivamente perso e pareggiato. Una vittoria rossonera non garantirebbe l'aritmetica della Champions League ma ci metterebbe sopra una seria ipoteca. In vista della gara contro i bianconeri, i diffidati rimangono cinque: Athekame, Saelemaekers, Fofana, Modric e Leao. Con un giallo contro la Juventus, salterebbero la gara del weekend successivo contro il Sassuolo.