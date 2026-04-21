Coppa Italia, Inter-Como 3-2: i nerazzurri rimontano e vanno in finale
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Si è appena conclusa la gara di ritorno tra Inter e Como valida la semifinale di Coppa Italia. Grazie alla rimonta firmata Calhanoglu e Sucic i nerazzurri si qualificano alla finale che si giocherà il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Domani sarà il turno di Atalanta e Lazio che si sfideranno per vedere chi raggiungerà gli uomini di Chivu a Roma.
IL TABELLINO DEL MATCH
INTER-COMO 3-2
32' Baturina
48' Da Cunha
69' Calhanoglu
86' Calhanoglu
89' Sucic
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