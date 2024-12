Anche la Lazio cerca un mediano: occhi su Belahyane, obiettivo del Milan

Il mercato di riparazione si avvicina, inutile nascondersi. Negli ultimi anni la finestra di gennaio ha regalato davvero poche emozioni, stravolgimenti o grandi colpi: vedremo se quest'anno il trend verrà rispettato o ci sarà maggiore movimento. In attesa di capire come e se si impegnerà il Milan, che potrebbe cercare un vice Fofana e un vice Theo, almeno sulla carta, altre squadre stanno già facendo le liste nei ruoli di necessità per rinforzare le proprie squadre al giro di boa.

Tra queste c'è anche la Lazio che sta sorprendendo tutti e si trova lì in alto a lottare per le posizioni che contano. I biancocelesti cercano sicuramente un mediano e tra i nomi segnati in agenda, come viene riportato oggi dal Corriere dello Sport, figura anche quello di Reda Belahyane, 20enne marocchino in forza all'Hellas Verona su cui ha messo gli occhi anche il Milan nelle scorse settimane.