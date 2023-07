Anche Onana nel mirino dell'Al Nassr! Presentata una offerta monstre al portiere dell'Inter

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'Al Nassr sembra decisa a continuare lo shopping in Serie A e in particolare alla Pinetina, sede degli allenamenti dell'Inter: il club saudita, stando a quanto rivela la CBS, ha presentato un'offerta economicamente molto importante per Andre Onana, già prima scelta del Manchester United questa estate. Sarebbe il terzo calciatore nerazzurro a trasferirsi in Arabia dopo Brozovic, annunciato oggi dal club saudita e Cordaz, prossimo a raggiungere il compagno.

La Saudi Pro League vuole i migliori giocatori che ci sono sul mercato e l'ultima stagione di Onana, giunto fino alla finale di Champions League da protagonista con la maglia dell'Inter, ne fanno uno degli estremi difensori più ricercati al mondo.