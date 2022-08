Anche per Milan-Udinese continuerà il progetto #RespAct

MilanNews.it

Come comunicato da AC Milan, anche per Milan-Udinese "continuerà anche l’iniziativa “San Siro per tutti”, un programma di accessibilità gratuita allo stadio per i tifosi con disabilità e di fruizione del servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. Un progetto che rientra nel più ampio manifesto programmatico del Club, “RespAct”, che tra i suoi pilastri promuove un percorso di inclusione, con l’obiettivo di permettere a tutti i tifosi rossoneri di godere dell'emozione unica e immersiva di San Siro".