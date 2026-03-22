Anche Yacine Adli a tifare Milan ieri contro il Torino

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Il Milan è tornato subito alla vittoria, rimettendosi immediatamente in carreggiata dopo la sconfitta contro la Lazio di sette giorni fa: a San Siro i rossoneri hanno superato un Torino duro ad arrendersi per 3-2. Una vittoria che regala a Massimiliano Allegri più tranquillità, specialmente in vista di questa sosta che farà ricaricare, a lui e ai giocatori che rimarranno a Milanello, energie fisiche ma anche mentali per il finale di stagione che si preannuncia veramente molto caldo.

Alla partita vinta ieri a San Siro contro il Torino c'era uno stadio come sempre pieno e tra i tifosi era presente anche Yacine Adli. L'ex centrocampista rossonero, legatissimo al Diavolo nonostante la cessione della scorsa estate all'Al-Shabab in Arabia Saudita, ha pubblicato un paio di storie su Instagram direttamente dal primo anello rosso, in compagnia della moglie. Adli ha tanti amici nel gruppo milanista e ha lasciato all'ombra della Madonnina un pezzo di cuore.