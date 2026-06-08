Bucchioni: "Milan nel caos: Glasner sì, Rangnick forse"

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Enzo Bucchioni commenta il caos che c'è al Milan dove vorrebbe affidare l'area tecnica a Rangnick e la panchina a Glasner

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha rilasciato queste parole sul momento del Milan: "E veniamo al Milan. leri ne ha parlato anche lo storico direttore sportivo rossonero Ariedo Braida, non senza tristezza e incredulità. Oggi i rossoneri non hanno ancora una catena di comando, solo un proprietario (Cardinale) che sta cercando una soluzione e un consulente (Ibra) che sta partendo per i mondiali e forse su quella soluzione non è d'accordo. Il caos ancora prima di cominciare. Il tedesco Rangnick è stato contattato, vorrebbe carta bianca su tutto il comparto tecnico, ma l'Austria non lo vuole mollare. La risposta definitiva prima dell'inizio del mondiale.

L'allenatore prescelto sarebbe Glasner, ex Crystal Palace, c'è il suo ok, ma mancano condivisione e decisioni finali. Comunque vada con questi contrasti interni si potrebbe ripetere l'amara esperienza appena conclusasi con il taglio di tutte le teste. Ho scritto più volte che il problema è Ibra, ma essendo uno dei soci di Cardinale, difficilmente il suo ruolo sarò ridimensionato. Auguri".