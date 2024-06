Ancora 90 minuti di panchina per Okafor: il rossonero assiste da riserva all'1-1 contro la Scozia

Seconda partita del girone per la Svizzera di Noah Okafor, che ieri sera sfidava la Scozia a Colonia. 1-1 il risultato finale, frutto di un gol scozzese al 13esimo del primo tempo, con McTominay ad aprire le danze, pareggio della Svizzera che arriva sempre nel primo tempo, al 26, con un gran gol di Shakiri. Poche emozioni nel resto del match, da menzionare solo un palo per gli scozzesi al 66esimo.

Altra panchina per Okafor: il rossonero, proprio come nella prima partita dell'Europeo, è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, il Ct Yakin aveva detto che lui e Shaqiri erano pronti e concentrati come tutti: il secondo è stato schierato titolare andando pure a segno, per Okafor invece ancora panchina.