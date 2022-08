Ancora lady Malinovskyi: "Costretti a cercare opzioni. C'è un motivo serio dietro"

MilanNews.it

Ennesima storia Instagram da parte della moglie di Ruslan Malinovskyi, Roksana, la quale conferma come il marito sia sul mercato a dispetto del mancato accordo con il Nottingham Forest: "Noi qui siamo felici. Non eravamo pronti per dover cambiare la vita. La finestra di mercato sta volgendo al termine e ora siamo costretti a cercare opzioni. Cercare... perché c'è un motivo serio. Dovete leggere tra le righe. Ruslan si stava preparando per la nuova stagione e ci siamo trasferiti nella nostra nuova casa, ma qualcosa è andato storto. Dovete sapere solo che nessuno sarebbe andato da nessuna parte. Vi dico questo perché per me è importante. Perché voi siete la parte grande della squadra".