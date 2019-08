Andrè Silva, l'ultima da titolare risaliva all'aprile del 2018

A sorpresa, Marco Giampaolo ha schierato titolare Andrè Silva al posto di Piatek. Il portoghese, dato per sicuro partente durante l'estate milanista ma rimasto almeno fino ad oggi a Milanello, non scendeva in campo titolare da più di un anno in maglia rossonera, complice il prestito in Spagna. L'ultima volta che il milanista è partito dal primo minuto, infatti, risaliva al 21 aprile 2018, contro il Benevento.