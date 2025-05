Anellucci: "Per me il profilo di Tare in questo Milan sarebbe un fuoriclasse"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il procuratore Claudio Anellucci ha parlato di Milan, della (possibile) nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e del momento di contestazione che sta vivendo da parte dei suoi tifosi.

Milan, parte la contestazione dei tifosi dopo una stagione fallimentare. Ma ci siamo per Tare:

"Facile fare il ds in un club fortissimo con un portafogli come era quello di Berlusconi una volta. Quando ha chiuso i rubinetti, Galliani non ha più azzeccato un acquisto. E abbiamo visto anche al Monza come è andata. Quando uno non ha a disposizione un presidente con i soldi e deve lavorare con le idee, lì si vede un ds forte, bravo. E a Roma lui è stato bravissimo per questo. Ha avuto idee, ha anche sbagliato qualche giocatore, ma è facile parlare dopo. Per me il profilo di Tare in questo Milan sarebbe un fuoriclasse. La cosa che trovo devastante è che il Milan non ha la dirigenza. Cosa ci stanno a fare lì Ibrahimovic, Furlani?".

Tare che potrebbe portare Italiano al Milan:

"No, il Milan è un top club e serve un allenatore di quel tipo. Il Napoli ha preso Conte e sta vincendo il titolo. Ricalcherebbe l'operazione Gasperini-Inter a suo tempo. Club come questi non hanno tempo. Il Milan deve andare su un tipo stile Allegri, Conte, ci vuole uno di carattere".