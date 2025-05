Cruciani non ha dubbi: "La stagione del Milan è disastrosa"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Chiamarsi Bomber 'Aria Fritta', Giuseppe Cruciani ha definito disastrosa la stagione del Milan allargando però il discorso a fattori che la potrebbero avere condizionata, come ad esempio gli errori arbitrali".

"La stagione del Milan è disastrosa, però ci sono alcune cose che adesso non contano nulla che però sono, dobbiamo dire, per come abbiamo parlato degli arbitri prima, parliamo anche degli arbitri per quanto riguarda il Milan, perché io non sono uno di quelli che si attacca alle decisioni arbitrali, e non sappiamo come sarebbe finita la partita nel momento in cui si fosse presa la decisione giusta. Però è assurdo che la gomitata del difensore del Bologna, che è Beukema, a Gabbia non sia stata sanzionata, mentre è stata sanzionata la gomitata di Gimenez nei confronti di Mancini. Stesso campo, stesso VAR. Non è un alibi, però..."