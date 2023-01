Anno nuovo, vecchie abitudini: San Siro verso il sold out contro la Roma

MilanNews.it

È passato un Mondiale di mezzo, sono passati due mesi, siamo in nuovo anno ma le vecchie abitudini non passano mai. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, San Siro si prepara a riaccogliere il Milan in grande stile contro la Roma, con più di 70mila tifosi rossoneri attesi, ovvero un vero e proprio sold out se non si considera il settore ospiti che, come al solito quando si parla di Roma, sarà sicuramente molto nutrito.