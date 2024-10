ANSA - Ultrà milanista accusato di tentato omicidio ricorre al Riesame

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione, attraverso il suo legale, l'ultrà milanista Daniele Cataldo, 52 anni, fermato il 17 ottobre nell'ambito dell'indagine milanese sulle curve di San Siro e accusato di associazione per delinquere e concorso nel tentato omicidio di Enzo Anghinelli, anche lui tra gli ultras rossoneri, coinvolto in procedimenti per droga e ferito alla testa da colpi di pistola in via Cadore, a Milano, cinque anni fa. Una vicenda, questa, della quale risponde, come indagato come presunto mandante, anche il capo della curva rossonera Luca Lucci, arrestato nel maxi blitz delle scorse settimane.

Per Cataldo il gip Domenico Santoro aveva disposto la custodia cautelare in carcere, come chiesto dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra, nell'inchiesta della Squadra mobile. Durante l'interrogatorio davanti al gip, Cataldo, considerato il vice di Lucci, ha negato di essere uno dei due uomini in sella allo scooter dal quale il 12 aprile del 2019 partirono i colpi in direzione di Anghinelli.